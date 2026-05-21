hh.ru: миллениалы чаще других высоко оценивают свою производительность на работе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Наибольшую уверенность в своей производительности на работе выражают миллениалы, а зумеры, наоборот, более критичны к себе. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы (63% респондентов в возрасте 35 лет и старше), в то время как среди молодежи 18−24 лет в своей эффективности на работе убеждены лишь 46% опрошенных», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что 58% россиян в возрасте 25−34 лет оценивают свою производительность труда как высокую, в возрасте 45−54 лет — 57% опрошенных, а среди граждан 55 лет и старше — 53% респондентов.
Согласно исследованию, чаще других в своей высокой производительности на работе уверены респонденты, занимающие топовые должности. Это директора бизнес-подразделений (76%), руководители отделов (74%) и топ-менеджеры (71%), чуть реже — линейные управленцы (58%). Замыкают рейтинг младшие специалисты (49%) и начинающие сотрудники (42%), следует из материала.
Опрос проводился с 6 по 10 апреля 2026 года, участие приняли 2 659 россиян, говорится в исследовании.