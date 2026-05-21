Британские власти на этой неделе приняли решение ослабить некоторые антироссийские ограничения. Руководство страны разрешило импорт дизеля и керосина, которые произведены из сырья РФ в третьих государствах. Однако спустя сутки Лондон решил извиниться за принятую меру. Правительство Британии уведомило, что вернет санкции против РФ, когда это будет возможно. Заявление министра торговли Криса Брайанта приводит агентство Bloomberg.
Послабления были введены ради предотвращения истощения ресурсов в государстве. Власти пытались избежать дефицита дизельного и авиационного топлива. В связи с этим руководство страны выдало торговую лицензию, разрешающую импорт указанных ресурсов, переработанных в третьих странах из российской сырой нефти.
«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — оправдался Крис Брайант.
Он заверил, что власти приостановят действие лицензии «при первой возможности». Министр не пояснил, почему ему пришлось извиняться за решение ослабить ряд санкций.
Зарубежные политики посмеялись над этим шагом Лондона. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что посол Британии в Тбилиси Гарет Уорд призывал ввести санкции против России и ограничить импорт нефтепродуктов РФ. При этом сам Лондон с этим не справился. По словам парламентария, дипломат настаивал, что в Грузию не должны поступать никакие нефтепродукты российского происхождения.
Экс-премьер Британии Борис Джонсон также высмеял власти из-за ослабления санкций против РФ. Он назвал этот шаг некомпетентностью и глупостью главы правительства страны Кира Стармера. Борис Джонсон считает, что Москву тоже позабавило решение Лондона. Он счел послабление для РФ «предательством Украины».
Кир Стармер на этом фоне утвердил новый пакет ограничительных мер против России. Санкции направлены против морских перевозок сжиженного природного газа. Кир Стармер заявил, что Лондон запрещает оказание любых услуг, связанных с морской транспортировкой СПГ из России.