В России снова предлагают ввести федеральные выплаты за долгий брак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральную выплату за долгий брак.
«Предлагаю ввести ежегодную выплату к юбилеям брака: 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет, 15 тысяч — за 15 и так далее с шагом 5 лет. А для пар, отметивших золотую свадьбу — 50 лет брака — установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей», — сказал Панеш в беседе с РИА Новости.
По словам депутата, долгий брак — это не просто штамп в паспорте, а годы поддержки, терпения, совместного преодоления трудностей, пример для молодых: «Долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, являются опорой для общества и примером для подражания. Государственная поддержка таких семей — это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас».
Парламентарий подчеркнул, что многие регионы уже ввели свои выплаты к юбилеям свадьбы.
Отметим, в прошлом году глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов также предлагал закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет: 30 тысяч рублей к 30-летию со дня свадьбы; 40 тысяч рублей — к 40‑летию; 50 тысяч — к 50‑летию; 60 тысяч — к 60‑летию; 70 тысяч — к 70‑летию. Однако законопроект был отклонен.