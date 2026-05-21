Один умер, других ищут: за опасных преступников объявлена награда в 11 млн

Ранее стало известно о смерти одного из бывших фигурантов этого перечня — Семена Ермолинского из уральской ОПГ «Чистильщики», на счету которой 16 жестоких убийств. Он скрывался с 2012 года и умер в Белоруссии под именем Андрей Миллер. Под этим псевдонимом бандит писал книги в жанре фэнтези и проводил интернет-стримы для читателей.