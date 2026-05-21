Один умер, других ищут: за опасных преступников объявлена награда в 11 млн

МВД РФ предлагает награду за помощь в поимке особо опасных преступников, совершивших резонансные преступления. Всего в списке 11 человек.
Ранее стало известно о смерти одного из бывших фигурантов этого перечня — Семена Ермолинского из уральской ОПГ «Чистильщики», на счету которой 16 жестоких убийств. Он скрывался с 2012 года и умер в Белоруссии под именем Андрей Миллер. Под этим псевдонимом бандит писал книги в жанре фэнтези и проводил интернет-стримы для читателей.
За информацию, которая могла бы помочь в его поимке, МВД РФ предложило награду в 1 миллион рублей. Сейчас на специальной странице официального ведомства выложен список из 11 анкет. За содействие в поимке каждого из этих преступников так предлагается вознаграждение.
«В список преступников, за информацию о местонахождении которых объявляется вознаграждение, помещаются лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс. В случае установления разыскиваемого лица на территории иностранного государства решается вопрос о его выдаче Российской Федерации в соответствии с международными и межгосударственными договорами о правовой помощи», — сообщили aif.ru в пресс-службе МВД РФ.
В список самых разыскиваемых преступников входят:
Андреев Валерий, также известный как «орский маньяк» — работал дальнобойщиком, подозревается в убийствах и изнасилованиях не менее 8 женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год. Скрывается с 2012 года.
Шестерин Владимир — лидер банды киллеров из Волгограда, причастен как минимум к 18 заказным убийствам, включая криминального авторитета в 2009 году. В розыске с 2009 года.
Самойлов Андрей — челябинский киллер. В 1991 году он с подельником ворвался в квартиру предпринимателя, зарезав его и жену. В розыске с 1991 года (рекордный срок).
Величко Сергей* (позывной «Чили») — украинский командир, обвиняется в пытках российских военнопленных. Инициирован розыск с 2022 года.
Тимошенко Олег (кличка «Тимоха») — гражданин Молдовы, обвиняется в серии заказных убийств и разбоях в России. В розыске с 2000-х годов.
Кузнецов Андрей Владимирович — известен как «келейник Силуан», скрывался в Среднеуральском монастыре. Обвиняется в убийстве 3 человек в Екатеринбурге (1999 г.) и серии разбойных нападений. В розыске с 1999 года.
Емельянов Николай («Емеля Одесский») — лидер брянской ОПГ, одна из самых жестоких банд 1990-х, известна нападениями на инкассаторов и заказными убийствами.
Мамонов Дмитрий («мурманский подрывник») — в 2002 году в ссоре зарезал знакомого, а тело заминировал взрывчаткой, которую мог добыть как бывший сапер. Ловушка не сработала.
Махмудов Фахрудин — организатор поджога ТЦ «Пассаж» в Ухте в 2005 году, где погибли 25 человек. Также обвиняется в создании ОПГ. Скрывается с 2014 года.
Немичев Константин* — украинский командир, обвиняется по тем же статьям о пытках военнопленных, что и Сергей Величко. Розыск инициирован в 2022 году.
Кириллов Владимир — организатор покушения на председателя самарского облсуда в 2008 году. Он нанял киллера, пообещав 100 тысяч долларов, но судья выжила. В розыске с 2008 года.
Кто такой Семен Ермолинский.
С 2012 года Семен Ермолинский находился в розыске. Более года назад его данные исчезли из специального списка МВД РФ.
Ермолинский был членом преступной группировки, которой руководил адвокат из Екатеринбурга Василий Федорович. Эта банда, известная как «Чистильщики», совершала грабежи и похищения людей. На их счету 14 убийств, среди которых были случаи с особой жестокостью. Они избивали гастарбайтеров и сутенёров молотками и стреляли им в голову.
Преступная деятельность «Чистильщиков» началась в 2006 году. Особое внимание на банду обратили в 2012 году после убийства американского бизнесмена Джорджа Кары Якубяна.
Когда начались аресты, Ермолинский бежал в Африку. В сети можно найти его фотографии в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Согласно одной из версий, он участвовал в боевых действиях против ДНР.
*-внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.