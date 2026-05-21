Число мошенничеств с предложениями сезонной подработки выросло на 30 процентов

В январе — апреле 2026 года количество случаев мошенничества, связанных с предложениями сезонной подработки, выросло в среднем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом в четверг, 21 мая, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере информационной безопасности.
Пик активности злоумышленников ожидается в летний сезон, когда растет спрос на временную занятость среди студентов, старшеклассников и сезонных работников. Чаще всего мошенники используют вакансии в сфере курьерской доставки, складской логистики, промоакций и летних выездных работ.
Аферисты копируют вакансии реальных компаний, создают страницы от имени HR-менеджеров и переводят общение в мессенджеры. Около 41 процента инцидентов приходится на фишинговые формы под видом анкет работодателя, где у пользователей запрашивают паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и коды из СМС. Еще 27 процентов случаев связаны с предоплатой за медкнижки, спецодежду, обучение или доступ к сменам.
Эксперты предупреждают: если собеседник предлагает оплатить стажировку, обучение или «страховой взнос», либо просит заранее отправить сканы паспорта и другие документы до заключения договора, следует проявлять осторожность. Передавать такие данные рекомендуется только после официального трудоустройства. Также нужно насторожиться, если общение настойчиво переводят в сторонние мессенджеры, говорится в материале.
