На Дону зафиксировали прирост инвестиций в 2025 году

Об этом сообщили в правительстве региона после заседания совета по инвестициям под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

В Ростовской области по итогам 2025 года объём инвестиций в основной капитал достиг 812,4 млрд рублей, а индекс физического объёма составил 100,5%, о чём сообщили в правительстве региона после заседания совета по инвестициям под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Министр строительства области Сергей Куц доложил, что в 2025 году на Дону ввели в эксплуатацию 2,763 млн кв. м жилья, а за первые четыре месяца 2026 года показатель пополнился ещё более чем на 740 тыс. кв. м. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что выполнение плана 2025 года — не просто формальный показатель, а значимый экономический фактор, который необходимо поддерживать.

Он обозначил два ключевых требования градостроительной политики: сохранение архитектурного облика с опорой на исторические традиции и параллельное создание социальной инфраструктуры при строительстве жилья.

На заседании представили два новых инвестиционных проекта. Первый — производство нетканого материала «Ветлейд» в городе Шахты от компании «Авангард»: объём инвестиций составит 1,06 млрд рублей, будет создано 40 рабочих мест со средней зарплатой 70 тыс. рублей. Второй проект — строительство маслоэкстракционного завода в Миллеровском районе мощностью 600 тонн в сутки: объём инвестиций достигнет 5 млрд рублей, планируется создание 80 рабочих мест с зарплатой 60 тыс. рублей, завершение строительства намечено на 2027 год.

