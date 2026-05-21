На Дону зафиксировали прирост инвестиций в 2025 году

Министр строительства области Сергей Куц доложил, что в 2025 году на Дону ввели в эксплуатацию 2,763 млн кв. м жилья, а за первые четыре месяца 2026 года показатель пополнился ещё более чем на 740 тыс. кв. м. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что выполнение плана 2025 года — не просто формальный показатель, а значимый экономический фактор, который необходимо поддерживать.