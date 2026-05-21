В Комсомольске-на-Амуре фирму заставили убрать с путей 60 цистерн с дизелем

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура вмешалась в ситуацию, которая грозила обернуться серьёзными проблемами для всего железнодорожного узла. В ходе проверки выяснилось, что грузополучатель превысил все допустимые временные пределы разгрузки — на пути необщего пользования у станции Комсомольск-на-Амуре скопились 60 вагонов-цистерн с дизельным топливом.
Такое накопление опасных грузов создавало реальные техногенные риски и блокировало движение составов через станцию. Транспортный прокурор среагировал оперативно — медлить было нельзя. Руководителю коммерческой организации, владеющей топливом, внесли представление.
«По результатам рассмотрения представления прокурора произведена оперативная разгрузка опасного груза, ритмичность работы железнодорожного узла восстановлена», — сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Ответственное должностное лицо, допустившее нарушение сроков разгрузки, привлечено к дисциплинарной ответственности. Теперь надзорное ведомство продолжает следить за тем, чтобы цистерны с топливом не превращались в залежалый груз на путях, а Комсомольский узел работал без сбоев.