В Минздраве рассказали, может ли правильное питание нанести вред здоровью​

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Неправильные принципы здорового питания могут привести к потере необходимой для репродуктивной системы жировой массы, рассказала РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Ивана Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
«Тот ЗОЖ, который сейчас, к сожалению, присутствует, — это далеко не всегда правильные принципы питания, которые приводят не только к потере жировой массы, которая, например, для девочки, для репродуктивной функции должна быть в определенном количестве, а даже приводит к потере мышечной ткани, костного минерала и так далее», — сказала эксперт.
Мокрышева отметила важность сбалансированного питания, его правильное дозирование и сочетание с физической активностью.
«Сколько энергии пришло в организм человека, он столько должен потратить», — заключила собеседница агентства.