Хищник растерзал человека в горах к западу от Токио

В Японии неизвестный хищник растерзал человека. Об этом в среду, 20 мая, сообщает Japan Today.

Наполовину съеденные останки нашли в горах к западу от Токио во вторник, 19 мая. Пол и возраст погибшего пока не установлены. Рядом обнаружили следы крупного хищника. Предположительно, человека сожрал медведь, но следователи рассматривают и другие версии.

Впервые останки заметил еще 14 мая сотрудник полиции, отправившийся в поход. Добраться до места властям удалось только через пять дней. Останки лежали в 100 метрах от туристической тропы. Недалеко нашли рюкзак и палки для треккинга. Местные жители с апреля несколько раз видели в районе медведей, говорится в сообщении.

До этого в префектуре Фукусима медведь напал на сотрудника сил самообороны Японии. С начала апреля в регионе фиксировали случаи появления животных, вышедших из спячки.

В середине марта медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями голень.