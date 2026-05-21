«Полное излечение аутизма»: Минздрав обратился к родителям особенных детей в Казахстане

Министерство здравоохранения страны призвало родителей особенных детей доверять только доказательной медицине и не верить ложным сообщениям в Сети, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В социальных сетях всё чаще распространяются громкие заявления о «полном излечении аутизма», «псевдоаутизме» и других недостоверных теориях. Министерство здравоохранения РК призывает граждан критически относиться к подобной информации и доверять только доказательной медицине.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это официально признанная особенность нейроразвития, подтвержденная международным медицинским сообществом. Аутизм не возникает из-за «плохого воспитания», гаджетов или вакцинации.

На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного «быстро и полностью вылечить» аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи.

Самое важное для ребенка — это раннее выявление, своевременная коррекционная поддержка, сопровождение специалистов и участие семьи. Здоровье детей — не тема для хайпа, манипуляций и недостоверных сенсаций.