«Полное излечение аутизма»: Минздрав обратился к родителям особенных детей в Казахстане

На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного «быстро и полностью вылечить» аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи.