«Полное излечение аутизма»: Минздрав обратился к родителям особенных детей в Казахстане

В социальных сетях всё чаще распространяются громкие заявления о «полном излечении аутизма», «псевдоаутизме» и других недостоверных теориях. Министерство здравоохранения РК призывает граждан критически относиться к подобной информации и доверять только доказательной медицине.
Расстройства аутистического спектра (РАС) — это официально признанная особенность нейроразвития, подтвержденная международным медицинским сообществом. Аутизм не возникает из-за «плохого воспитания», гаджетов или вакцинации.
На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного «быстро и полностью вылечить» аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи.
Самое важное для ребенка — это раннее выявление, своевременная коррекционная поддержка, сопровождение специалистов и участие семьи. Здоровье детей — не тема для хайпа, манипуляций и недостоверных сенсаций.