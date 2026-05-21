Огромный железный атом появился на въезде в Трехгорный

В Трехгорном на главном въезде в город установлена декоративная конструкция «Атом». 10-метровый арт-объект изготовили на градообразующем предприятии ЗАТО, Приборостроительном заводе. Его монтаж занял несколько дней. Ночью металлический атом будет светиться: сейчас ведутся работы по его подключению к городской электросети.