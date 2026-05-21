Рост цен на мороженое в России вызвал призыв к проверке производителей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о необходимости разобраться с ростом цен на мороженое и провести разъяснительную работу с производителями. По его словам, в настоящее время нет объективных причин для удорожания продукции, а ситуация требует вмешательства профильных ведомств, передает ТАСС.
Миронов обратил внимание на то, что в мае вновь зафиксировано заметное подорожание мороженого, аналогичное ситуации прошлого года. Он подчеркнул, что расходы семьи из трех человек на покупку продукта уже могут превышать 400−500 рублей, что становится ощутимой нагрузкой для части покупателей.
По мнению депутата, рост цен объясняется не экономическими факторами, а стремлением производителей увеличить прибыль. Он отметил, что аргументы о влиянии валютного курса, стоимости сырья, упаковки и логистики, по его оценке, не являются достаточными для столь заметного изменения цен.
Отдельно подчеркивается, что в текущих условиях курс рубля остается благоприятным для импортных операций, а подорожание ингредиентов, таких как молоко, сливочное масло, сливки и сахар, носит ограниченный характер и не может объяснить динамику стоимости конечного продукта.
В качестве реакции Миронов призвал Минпромторг и отраслевые объединения провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение цен на мороженое как на один из наиболее массовых летних продуктов.
Дискуссия вокруг стоимости мороженого происходит на фоне регулярного сезонного спроса, когда потребление холодных десертов традиционно растет, что делает вопросы ценообразования особенно чувствительными для покупателей и торговых сетей.
