Медорганизацию в Волгограде наказали за нарушение правил перевозки опасных грузов

Медицинскую организацию в Волгограде оштрафовали за передачу пациенту пробы биологического материала крови, названной специалистами опасным грузом.
— При выяснении причин возникновения бруцеллеза стало известно, что в ООО "ИНВИТРО-Юг по улице Невская, 11А, доверили передачу для транспортировки пробы биологического материала крови самому пациенту. Тем самым медицинская организация нарушила требования безопасной перевозки и прибытия опасного груза к месту назначения, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
На представителей компании возбудили дело об административном правонарушении. Центральный районный суд встал на сторону санитарных врачей.
