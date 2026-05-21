Медорганизацию в Волгограде наказали за нарушение правил перевозки опасных грузов

— При выяснении причин возникновения бруцеллеза стало известно, что в ООО "ИНВИТРО-Юг по улице Невская, 11А, доверили передачу для транспортировки пробы биологического материала крови самому пациенту. Тем самым медицинская организация нарушила требования безопасной перевозки и прибытия опасного груза к месту назначения, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.