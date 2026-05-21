Рособрнадзор рассказал, какую еду можно взять на ЕГЭ

Участники единого государственного экзамена имеют право взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду, но упаковка продуктов не должна шуршать и содержать подсказки по выполнению работы. Об этом говорится в памятке Рособрнадзора, с которой ознакомился ТАСС (16+).
«Участник экзамена может взять с собой на экзамен такие продукты питания, как шоколад, банан или питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду (газированная вода при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы). Однако надо помнить, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. И, конечно же, упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению работы», — говорится в памятке.
Напомним, основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Откроют его экзамены по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровней — 8 июня.
11 июня пройдут ЕГЭ по обществознанию и физике. 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам отведено два дня. В 2026 году это будет 18 и 19 июня.
С 22 по 25 июня расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам. 8 и 9 июля — даты пересдачи одного из учебных предметов по выбору выпускников.
Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).