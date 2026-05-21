Россия обогнала Эквадор и вернула лидерство на рыбном рынке Китая

Российская рыбная продукция стала первой по объемам импорта в Китай по итогам 2025 года, а в первом квартале 2026 года Москва укрепила свои позиции, увеличив долю на китайском рынке, сообщила РБК Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
По данным ассоциации, за прошлый год Россия поставила в КНР рыбы и морепродуктов на $3,42 млрд — это 14,4% от всего китайского импорта. Эквадор, который четыре года был лидером, сдвинулся на вторую строчку с показателем 13,7% ($3,25 млрд). В январе-марте 2026 года российские рыбаки нарастили экспорт до $1,1 млрд, доведя свою долю с 13,8% до 16,2%. У Эквадора, напротив, доля сократилась с 14,6% до 14%.
«Китай — крупнейший импортер российской рыбы и всегда был одним из основных стратегических партнеров для российских рыбаков», — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Он отметил, что Россия удерживала первенство на китайском направлении с 2005 по 2020 год. Однако в 2021 году Эквадор вышел вперед, став мировым лидером по производству креветок и практически с нуля создав этот рынок в Китае.
Зверев добавил, что КНР выступает одновременно и глобальным перерабатывающим центром рыбы, и крупным рынком премиум-продукции. По его словам, именно Россия первой предложила китайцам живого краба, и только позже это сделали Эквадор и Норвегия.
Согласно анализу ВАРПЭ, экспортный потенциал России в Китай далеко не исчерпан. К 2030 году поставки могут составить около $4,88 млрд.
Ранее пресс-служба Минсельхоза сообщила, что с января по октябрь 2025 года экспорт рыбной продукции увеличился на 13%. В частности, поставки мороженой рыбы выросли на 22%, рыбного филе — на 17%, рыбных консервов — на 10%, ракообразных — на 9%. Согласно данным ведомства, в прошлом году были достигнуты рекордные показатели экспорта гребешков и мороженой рыбы в Китай. Возобновились поставки крабов в Тунис, а также начались новые отгрузки этого продукта в Таиланд.
