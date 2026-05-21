Россия обогнала Эквадор и вернула лидерство на рыбном рынке Китая

По данным ассоциации, за прошлый год Россия поставила в КНР рыбы и морепродуктов на $3,42 млрд — это 14,4% от всего китайского импорта. Эквадор, который четыре года был лидером, сдвинулся на вторую строчку с показателем 13,7% ($3,25 млрд). В январе-марте 2026 года российские рыбаки нарастили экспорт до $1,1 млрд, доведя свою долю с 13,8% до 16,2%. У Эквадора, напротив, доля сократилась с 14,6% до 14%.