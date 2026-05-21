В Таганроге начали проверку по делу о массовом отравлении собак

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, полиция Таганрога организовала проверку в связи с обращениями местных жителей о массовом отравлении собак в городской роще.
В отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу Таганрогу поступили заявления от граждан, сообщающих о случаях жестокого обращения с животными и гибели нескольких собак на территории рощи. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение с учётом положений статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).