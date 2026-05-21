Как Вознесение Господне открыло человеку путь к вечной жизни

Поэтому Вознесение — это не разлука, а еще более тесное, духовное соединение со Христом. Но даже если бы это была разлука, она не пребудет вечно. Ангелы обещают, что Христос вернется так же, как сейчас возносится, чтобы положить конец всякой разлуке и скорби. Тогда временное расставание уступит место полному и преискреннему общению с Богом в любви, и Царствию Его уже не будет конца. Как сказал свт. Афанасий Великий, «Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом». Поистине, Христос воплотился, чтобы мы обожились, сошел на землю, чтобы мы взошли на небо и наследовали все достояние Отца. Вот в чем суть праздника и связанная с ним великая радость. Ведь если наш возлюбленный Спаситель водворился во Царствии Небесном, значит и мы там будем, по слову Его: «Где Я, там и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26) «», — пояснил митрополит Леонтий.