Как Вознесение Господне открыло человеку путь к вечной жизни

На сороковой день после Пасхи отмечается Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В 2026 году этот двунадесятый праздник приходится на 21 мая. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо к Своему Отцу спустя 40 дней после Воскресения. О смысле праздника рассказал на проповеди митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии Леонтий.
Духовная радость.
«Воистину сегодня праздник духовного ликования, когда радость пасхальная сменяется радостью о вознесении и обожении человеческого естества. Господь пришел на землю, чтобы из плотских сделать нас духовными, чтобы ниспослать святой огонь любви на землю, что и исполняется в эти дни», — поясняет митрополит Леонтий.
Даже Апостолы нередко сомневались в словах Христа, не вникая в их духовную суть, так что Господь был вынужден обличать их в маловерии и огрубении сердца. В прощальной беседе перед земными страданиями Он обращается к ученикам со словами утешения: «Теперь иду к Пославшему Меня… и оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам» (Ин. 16. 5−7). Иисус Христос приводит в пример страдающую при родах женщину, которая после рождения ребенка забывает о скорби. «Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).
«Действительно, так и случилось. Когда Господь по воскресении Своем стал являться ученикам, они поначалу сомневались и не верили. Но по мере того, как Господь многократно, одиннадцать раз, по числу верных Апостолов, являлся им в период времени от воскресения до вознесения, их сердца постепенно исполнялись неизреченной духовной радостью», — объясняет глава Воронежской митрополии.
«Христос прокладывает для верующих дотоле закрытый путь на Небо».
Благословенное время подошло к концу и спустя 40 дней после Воскресения Господь снова разлучается со Своими последователями, чтобы взойти на небо к Богу Отцу. Но Апостолы вместо скорби испытывают великую радость, потому что они просвещены Духом и исполнены осязаемой веры в Воскресение Христово.
Радость праздника Вознесения заключается в том, что Христос, отдаляясь от Своих учеников, не разлучается с ними, а только изменяет образ Своего присутствия. «Я с вами во все дни до скончания века», — передает слова Господа евангелист Матфей (Мф. 28, 20). Христос должен вознестись, чтобы исполнить волю Отца, чтобы из благодетеля немногих стать Солнцем Правды для всех.
«Завершая земное общение и вознося эталон Истины на высоту для всеобщего обозрения, Господь не только избранным, но каждому взыскующему спасения подает благодать, радость и спасение вечное. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3, 16). Христос прокладывает для верующих дотоле закрытый путь на Небо, приготовляет им место в вечных обителях и ходатайствует о них, сидя одесную Отца. Но самое главное — Он возносит наше естество на Небо, соединяет его с Богом, обожает, помещая человека в самый центр Святой Троицы.
Поэтому Вознесение — это не разлука, а еще более тесное, духовное соединение со Христом. Но даже если бы это была разлука, она не пребудет вечно. Ангелы обещают, что Христос вернется так же, как сейчас возносится, чтобы положить конец всякой разлуке и скорби. Тогда временное расставание уступит место полному и преискреннему общению с Богом в любви, и Царствию Его уже не будет конца. Как сказал свт. Афанасий Великий, «Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом». Поистине, Христос воплотился, чтобы мы обожились, сошел на землю, чтобы мы взошли на небо и наследовали все достояние Отца. Вот в чем суть праздника и связанная с ним великая радость. Ведь если наш возлюбленный Спаситель водворился во Царствии Небесном, значит и мы там будем, по слову Его: «Где Я, там и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26) «», — пояснил митрополит Леонтий.