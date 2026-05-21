На Западе вновь заговорили о ядерной угрозе со стороны России. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что в таком случае РФ столкнется с якобы «разрушительными» последствиями. Он считает, что к теме опасности, которую якобы представляет Россия, нужно отнестись серьезно. Об этом Марк Рютте поразмышлял на пресс-конференции 20 мая.
Генсек НАТО не стал утверждать, что применение ядерного оружия Москвой в рамках украинского конфликта возможно. Однако, по его словам, альянс будет к этому готов.
«Реакция будет разрушительной», — предрек Марк Рютте.
С подобными заявлениями 20 мая выступил премьер Польши Дональд Туск. Он считает, что Москва представляет угрозу Западу. Дональд Туск на этом фоне предупредил о возможном «решительном ответе» НАТО на ситуацию вокруг Украины. Премьер Польши утверждает, что не может «закрывать глаза» на реальность. Он заявил, что угрозы его стране и Североатлантическому альянсу якобы действительно существуют не только на словах.
МИД России неоднократно подчеркивал, что на Западе безосновательно обвиняют Москву в якобы планах нападения на НАТО. В корне неверны также домыслы, что РФ может рассматривать вариант применения ядерного оружия на Украине. Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов констатировал, что это просто «беспочвенные спекуляции». Он заявил, что Москва не угрожает Украине применением ядерного оружия.
Глава МИД Сергей Лавров оповестил, что в Европе и Киеве началась суета после переговоров РФ и США в Анкоридже. Он назвал Америку единственной страной, которая признала необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Сергей Лавров уточнил, что в Вашингтоне также приняли реалии, которые сложились в результате референдумов. Однако это не понравилось главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС, указал глава МИД России.
Он также отметил, что Запад уже ведет войну против Москвы. Европейцы используют Украину как геополитический таран, проинформировал министр. Перспективы сосуществования с Западом ушли с небытие, подытожил Сергей Лавров.