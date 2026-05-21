Рютте снова спекулирует на теме якобы угроз со стороны РФ: он оценил, что будет при применении ядерного оружия

С подобными заявлениями 20 мая выступил премьер Польши Дональд Туск. Он считает, что Москва представляет угрозу Западу. Дональд Туск на этом фоне предупредил о возможном «решительном ответе» НАТО на ситуацию вокруг Украины. Премьер Польши утверждает, что не может «закрывать глаза» на реальность. Он заявил, что угрозы его стране и Североатлантическому альянсу якобы действительно существуют не только на словах.