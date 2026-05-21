Канск получит 159 новых контейнеров для сбора мусора

В Канск отправлено 159 новых контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Партия баков предназначена для обустройства площадок для накопления мусора, которые обустроят в Канском округе в 2026 году. Работы выполнят благодаря краевой субсидии, предоставляемой муниципалитетам. При этом предусматривается не только создание новых точек сбора отходов, но и реконструкция уже существующих площадок. Всего в 2026 году в Канске планируется обустроить 114 площадок для сбора ТКО. На эти цели предусмотрено 17,9 млн рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Количество необходимых площадок и контейнеров определяется по заявкам местных администраций в ходе конкурсных отборов, проводимых министерством экологии Красноярского края, пояснил Владимир Часовитин. Министр добавил, что эти баки — уже вторая партия, изготовленная учреждениями ГУФСИН по Красноярскому краю. Ранее партия из 638 контейнеров была направлена в Красноярск.