В Омске 40% жителей купили бойлеры из-за отключения воды

Омичи начали готовиться к сезону отключения горячей воды. Аналитики «Авито» выяснили, как жители города справляются с этим периодом и сколько готовы потратить на покупку бойлера.
Почти половина опрошенных омичей — 43% — заранее продумывают, что будут делать без горячей воды. Каждый пятый планирует ходить мыться к родственникам или друзьям. Ещё 14% заранее набирают воду в вёдра, бутылки или ванну. 3% на время отключений уезжают на дачу.
Молодые омичи в возрасте от 18 до 24 лет чаще выбирают другие способы. 13% покупают сухие шампуни и влажные салфетки, 9% записываются в спортзал ради душа, а 8% идут в баню или сауну.
При этом 40% жителей Омска уже решили проблему с помощью бойлера. Ещё 24% планируют приобрести водонагреватель. В среднем на покупку готовы потратить 15 тысяч рублей. Почти половина опрошенных — 46% — хотели бы уложиться в 10 тысяч рублей. Ещё 28% готовы заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.
По данным «Авито», продажи бойлеров в апреле выросли на 56% по сравнению с прошлым годом. Подержанные устройства стали покупать в 2,2 раза чаще, их средняя цена на ресейле составила 5 тысяч рублей.
Также вырос интерес к проточным водонагревателям, которые устанавливают прямо на кран. Их продажи увеличились на 79% год к году, а на вторичном рынке — на 96%.
Среди тех, кто не ищет обходных путей, 46% просто разбавляют в тазике горячую воду из чайника и моются так. Ещё 35% моют голову над раковиной, используя подогретую воду. 24% принимают холодный душ. Один из участников опроса признался, что моется в реке.