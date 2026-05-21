Государственный музея Востока отложил несколько выставок на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Государственный музея Востока отложил несколько планировавшихся в странах Ближнего Востока выставок из-за обострения ситуации там. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор музея, доктор исторических наук Александр Седов.
«На этот год у нас планировались совместные выставки — наша в Саудовской Аравии, Эр-Рияде и гостевая из Шарджи, но теперь все несколько откладывается», — сказал директор музея.
Отвечая на вопрос, с какими трудностями они столкнулись в сотрудничестве с западными коллегами, собеседник агентства ответил, что музей не был на это ориентирован и работал с ними немного, а взаимодействие с восточными коллегами не пострадало.
«По этой причине прекращение сотрудничества с Западом не сильно на нас повлияло. Наш основной контингент партнеров был из дружественных стран, в частности, это музеи на Востоке. Мы работали с музеями Китая, Вьетнама, стран бывшего СНГ, чуть в меньшей степени Индии, планировали начать работу с Пакистаном — с ними же и остаемся», — заключил он.