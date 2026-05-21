Академик РАН Онищенко заявил, что Россия может составить конкуренцию США в звании самой толстой нации

Потребление «мусорной еды» — причина эпидемии ожирения в США, которая считается страной с самой высокой долей толстых людей в мире. И Россия может побить этот рекорд, если мы продолжим потреблять фастфуд, пишет РИАМО о мнении академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
Академик отметил, что уже сейчас РФ находится в топ-50 по количеству людей с ожирением. Специалист встревожен темпами, которыми наша страна может догнать США, а причиной этого Онищенко видит «мусорную еду».
«Вот взять хлеб, белый хлеб — это мусорная еда. А вот черный хлеб, зерновой хлеб — это настоящий полезный хлеб, где есть не только углеводы, которые сразу всосались и отложились на боках, а у кого-то на животе», — поясняет эксперт.
Онищенко считает, что россиянам достаточно отказаться от белого хлеба, чтобы не стать новой самой толстой нацией в мире. В рафинированном хлебе, который многие любят, нет ничего полезного, тогда как в черном хлебе есть нужные волокна и растительные белки.