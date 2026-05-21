В Сосновоборске ожидают ухудшение паводковой обстановки из-за сбросов Красноярской ГЭС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборске прогнозируется ухудшение паводковой обстановки из-за увеличения сбросов воды Красноярской ГЭС, предупредили в МЧС.
В настоящее время в городе уже подтоплены 75 приусадебных участков. Кроме того, под угрозой подтопления находятся еще 20 приусадебных участков и один жилой дом.
На случай необходимости в Сосновоборске подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе «Снежинка» по адресу: ул. Солнечная, 2а. Он рассчитан на 35 человек.
В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
