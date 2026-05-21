Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сосновоборске ожидают ухудшение паводковой обстановки из-за сбросов Красноярской ГЭС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборске прогнозируется ухудшение паводковой обстановки из-за увеличения сбросов воды Красноярской ГЭС, предупредили в МЧС.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборске прогнозируется ухудшение паводковой обстановки из-за увеличения сбросов воды Красноярской ГЭС, предупредили в МЧС.

В настоящее время в городе уже подтоплены 75 приусадебных участков. Кроме того, под угрозой подтопления находятся еще 20 приусадебных участков и один жилой дом.

На случай необходимости в Сосновоборске подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе «Снежинка» по адресу: ул. Солнечная, 2а. Он рассчитан на 35 человек.

В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше