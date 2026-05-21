В Хабаровском крае начали ремонт единственной дороги к посёлку Гатка по нацпроекту

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, подрядчик уже зашёл на объект и приступил к очистке кюветов от деревьев и кустарников, а также к ликвидации пучинистых грунтов. Главный инженер компании подрядчика Иван Ткаченко рассказал, что сейчас производится устройство корыта глубиной в один метр. Затем расстилают геополотно, отсыпают скальный грунт толщиной 75 сантиметров и 25 сантиметров щебёночно-песчаной смеси. Такие работы ведутся на площади в четыре с половиной тысячи квадратных метров — именно там, где есть проблема с неровной поверхностью.