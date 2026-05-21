В Хабаровском крае начали ремонт единственной дороги к посёлку Гатка по нацпроекту

В Советско-Гаванском районе стартовал ремонт дороги к посёлку Гатка. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, подрядчик уже зашёл на объект и приступил к очистке кюветов от деревьев и кустарников, а также к ликвидации пучинистых грунтов. Главный инженер компании подрядчика Иван Ткаченко рассказал, что сейчас производится устройство корыта глубиной в один метр. Затем расстилают геополотно, отсыпают скальный грунт толщиной 75 сантиметров и 25 сантиметров щебёночно-песчаной смеси. Такие работы ведутся на площади в четыре с половиной тысячи квадратных метров — именно там, где есть проблема с неровной поверхностью.
После подготовки дорожники уложат защитный слой из геотекстиля, устроят основание из асфальтобетонной смеси и выполнят устройство дорожной одежды. Также предусмотрена укладка стальных водопропускных труб, установка сигнальных столбиков и новых знаков. На финальном этапе нанесут разметку со световозвращающими элементами.
Всего в этом году запланирован ремонт шести километров дороги. На эти цели выделили 193,4 миллиона рублей, значительная часть средств — из федерального бюджета.
«Большое спасибо Президенту и нацпроекту за ремонт дороги в наш посёлок! Это единственный путь к нам, единственная связь с Советской Гаванью, а значит и с больницей, и с магазинами», — поделился житель Гатка Виталий.
В краевом министерстве транспорта отмечают, что благодаря федеральной поддержке по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году обновят свыше 140 километров дорог — 59 участков уличной сети и межмуниципальных трасс.
