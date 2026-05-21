Хабаровск накрыло дымом от пожаров в Амурской области

Об этом сообщил ТАСС главный синоптик хабаровского гидрометцентра Никита Перерва. «Дым ощущается в Хабаровске, есть запах гари, ухудшилась видимость. Дым принесло северо-западным ветром с территории Амурской области, отмечаются дымовые шлейфы оттуда. В основном термические аномалии фиксируются в Приамурье, есть также термоточки полукольцом у Хабаровска», — сказал Перерва. В Амурской области завтра ожидаются дожди — это должно улучшить ситуацию с пожарами.