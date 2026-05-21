Телефонные мошенники нацелились на семьи участников СВО в Хабаровском крае

Один такой случай произошёл сегодня утром: родственнице участника СВО позвонил мужчина. Он представился сотрудником правительства и заявил, что для вручения награды губернатором Хабаровского края 23 мая необходимо срочно предоставить СНИЛС. Звучало убедительно, но это был фейк. К счастью, хабаровчанка вовремя поняла, что её пытаются обвести вокруг пальца, и требуемые данные не продиктовала.