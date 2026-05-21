Телефонные мошенники нацелились на семьи участников СВО в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксировали новую мошенническую схему, направленную на родственников участников специальной военной операции. Неизвестные звонят членам семей бойцов, представляются сотрудниками правительства региона и просят персональные данные якобы для оформления документов к награждению, сообщил MAX-канал «СтопФейк27» со ссылкой на главное управление губернатора и правительства края по организации работы с обращениями и контрольными документами.
Один такой случай произошёл сегодня утром: родственнице участника СВО позвонил мужчина. Он представился сотрудником правительства и заявил, что для вручения награды губернатором Хабаровского края 23 мая необходимо срочно предоставить СНИЛС. Звучало убедительно, но это был фейк. К счастью, хабаровчанка вовремя поняла, что её пытаются обвести вокруг пальца, и требуемые данные не продиктовала.
В правительстве региона чётко дали понять, что никаких обзвонов жителей края с целью уточнения персональных данных специалисты не проводят. Настоящие награждения организуются совсем иначе, и СНИЛС по телефону для них никто не запрашивает. Схема, которую использовали мошенники, рассчитана именно на доверие семей участников СВО.
Как напоминают власти, если по телефону просят назвать номер СНИЛС, паспортные данные, реквизиты банковской карты или любую другую личную информацию, разговор нужно немедленно прекращать. При любых сомнениях лучше перезвонить в организацию, сотрудником которой представился собеседник, и уточнить информацию через официальные источники.