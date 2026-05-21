Ефрейтор Павел Цех из Хабаровского края награждён медалью «За боевые отличия»

Он сбил дрон противника и тем самым спас боевой расчёт.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Павел Цех проявил высокую профессиональную выучку и личную ответственность при выполнении задач в условиях огневой угрозы.

За мужество и умелые действия он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В составе орудийного расчёта Павел выполнял задачи по обеспечению устойчивой огневой поддержки подразделений, своевременной доставке боеприпасов к орудию и поддержанию его постоянной боеспособности.

Он участвовал в оборудовании инженерных укрытий для личного состава и техники, а также в маскировке огневой позиции. И всегда действовал слаженно и грамотно в составе группы.

Во время одного из обстрелов района размещения расчёта противник применил массированный налёт fpv-дронов. Несмотря на высокую опасность и интенсивный огонь с воздуха, ефрейтор Цех своевременно сменил позицию, надёжно укрыл боеприпасы, а затем метким огнём из штатного стрелкового оружия уничтожил один из атакующих беспилотников.

После отражения атаки он тут же вернулся к исполнению своих обязанностей и продолжил подавать снаряды к орудию, обеспечив бесперебойную и эффективную стрельбу расчёта.

Благодаря его решительности, быстрой реакции, хладнокровию и самоотверженности орудийный расчёт сохранил боеспособность в сложных условиях, успешно отразил атаку противника и полностью выполнил поставленную боевую задачу.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше