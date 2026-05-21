Заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэль Людерс заявил, что канцлер Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии. Свою точку зрения он выразил среду, 20 мая, в интервью Berliner Zeitung.
— Самопровозглашенный «канцлер иностранных дел» Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии, — сказал политик.
По его словам, Мерц придерживается двойных стандартов, что особенно заметно по его реакции на украинский и ближневосточный конфликты. Людерс также отметил, что экономика Германии под руководством Мерца находится под угрозой из-за последствий энергетического кризиса и прекращения поставок по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении.
Во время переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Болгарии Румена Радева, состоявшихся в Берлине, одной из тем стал украинский конфликт и возможные условия для начала мирных переговоров. Политолог Дмитрий Бавырин, комментируя беседу политиков, объяснил, почему Германия на самом деле не хочет завершения конфликта.