В Хабаровском крае машиниста-крановщика не выпускали на пенсию

Бикинский городской суд разобрал спор между местным жителем и Отделением Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО. Мужчина добивался досрочной пенсии, но чиновники упёрлись и не стали засчитывать ему периоды работы в спецстаж — суд посчитал иначе и встал на сторону истца.
Всю жизнь мужчина работал машинистом-крановщиком в одной и той же организации. Его краны поднимали брёвна на лесосеке и лесопромышленном складе, а сам он участвовал в едином технологическом процессе лесозаготовки. По закону такая профессия даёт право на досрочную пенсию, но в Соцфонде эти периоды почему-то вычеркнули. Решение об отказе мужчина обжаловал в суде.
Суд первой инстанции признал отказ незаконным, обязав ответчика включить спорные периоды в специальный стаж и назначить досрочную пенсию. Соцфонд не согласился, пошёл в апелляцию, и Хабаровский краевой суд 17 апреля 2026 года частично изменил первоначальное решение. Главный итог остался прежним: на ответчика возложили обязанность назначить истцу досрочную страховую пенсию, причём с 7 июня 2025 года.
Решение уже вступило в законную силу. Мужчина получит не только саму пенсию, но и перерасчёт за месяцы, пока шли разбирательства.