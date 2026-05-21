Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае машиниста-крановщика не выпускали на пенсию

Решение об отказе мужчина обжаловал в суде.

Бикинский городской суд разобрал спор между местным жителем и Отделением Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО. Мужчина добивался досрочной пенсии, но чиновники упёрлись и не стали засчитывать ему периоды работы в спецстаж — суд посчитал иначе и встал на сторону истца.

Всю жизнь мужчина работал машинистом-крановщиком в одной и той же организации. Его краны поднимали брёвна на лесосеке и лесопромышленном складе, а сам он участвовал в едином технологическом процессе лесозаготовки. По закону такая профессия даёт право на досрочную пенсию, но в Соцфонде эти периоды почему-то вычеркнули. Решение об отказе мужчина обжаловал в суде.

Суд первой инстанции признал отказ незаконным, обязав ответчика включить спорные периоды в специальный стаж и назначить досрочную пенсию. Соцфонд не согласился, пошёл в апелляцию, и Хабаровский краевой суд 17 апреля 2026 года частично изменил первоначальное решение. Главный итог остался прежним: на ответчика возложили обязанность назначить истцу досрочную страховую пенсию, причём с 7 июня 2025 года.

Решение уже вступило в законную силу. Мужчина получит не только саму пенсию, но и перерасчёт за месяцы, пока шли разбирательства.