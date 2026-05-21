Музыка, игры и спорт: в Ленинском районе Красноярска прошла «Фабрика народных инициатив»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска прошли новые мероприятия городского проекта «Фабрика народных инициатив».
На улице Мичурина, 27 победитель конкурса Анастасия Калебина провела для жителей музыкальный джем на старинных русских инструментах. Также во дворе организовали семейные игры вместе с «Дядькиной школой».
Еще одна площадка проекта работала на улице Борисевича. Там для детей и взрослых прошли спортивные игры «Спорт. Здоровье».
«Фабрика народных инициатив» проходит в районах города и помогает жителям самим предлагать форматы дворовых событий. Ранее в рамках проекта в Железнодорожном районе прошла пиратская вечеринка: дети выполняли задания, проходили квест и искали сундук с сокровищами.