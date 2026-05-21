Центр Келдыша: ИИ применяется для разработки ядерного космического буксира

«На сегодняшний момент ИИ не просто планируют применять, его сейчас активно применяют, потому что работы по созданию ядерного буксира идут достаточно давно. Это очень сложная система, которая работает в замкнутом пространстве. Для расчета мы как раз используем подходы, так называемые вероятностные методы моделирования. Те же самые нейронные сети или искусственный интеллект — сейчас мы разрабатываем соответствующие программные продукты с данными подходами», — поделился он в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».