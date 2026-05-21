Центр Келдыша: ИИ применяется для разработки ядерного космического буксира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты активно применяют искусственный интеллект при расчетах в проекте «Нуклон» с ядерным буксиром «Зевс», который будет использоваться при полетах в дальний космос. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор одного из главных разработчиков проекта — Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков.
«На сегодняшний момент ИИ не просто планируют применять, его сейчас активно применяют, потому что работы по созданию ядерного буксира идут достаточно давно. Это очень сложная система, которая работает в замкнутом пространстве. Для расчета мы как раз используем подходы, так называемые вероятностные методы моделирования. Те же самые нейронные сети или искусственный интеллект — сейчас мы разрабатываем соответствующие программные продукты с данными подходами», — поделился он в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
По его словам, основная сложность «Зевса» заключается в его автономности и количестве обрабатываемой энергии. Так, реактор вырабатывает большое количество тепловой энергии в замкнутом пространстве. Около 20−25% энергии преобразовывается в электричество, а все остальное сбрасывается в ближайшее космическое пространство.
1 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что аванпроект космического комплекса на основе ядерной энергетической установки «Нуклон» на сегодняшний день завершен. Контракт на разработку аванпроекта «Нуклон» в рамках разработки ядерного буксира «Зевс», который будет использоваться при полетах в дальний космос, был заключен в декабре 2020 года между Роскосмосом и конструкторским бюро «Арсенал» (входит в госкорпорацию). Стоимость контракта составляла более 4,17 млрд рублей.