Депутаты парламента Красноярского края оценили ход модернизации системы ЖКХ

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обсудили модернизацию и устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях региона. Этот вопрос был главной темой совместного заседания секции по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС и секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления в рамках подготовки к X Съезду депутатов Красноярского края.
Перед мероприятием депутаты парламента побывали на левобережных очистных сооружениях «КрасКома». Ключевым этапом модернизации, завершившейся в 2024 году, стал запуск нового комплекса механической очистки. Это позволило значительно улучшить качество очистки стоков и полностью избавить сотрудников от ручного труда. Обновленные объекты прослужат минимум полвека, а их запаса мощности хватит для подключения будущих новостроек левобережья. В этом году начнется строительство станции ультрафиолетового обеззараживания. На правобережье такая технология уже успешно применяется. В дальнейших планах предприятия — проектирование блока биологической очистки воды от азота и фосфора.
«Мы приехали посмотреть, какую пользу городу приносят серьезные инфраструктурные проекты. По итогам визита сформулируем минимум четыре решения, полезных для Красноярска и края. Во-первых, иловые отложения с 50-летней выдержкой — это фактически удобренный чернозем, который можно использовать в сельском хозяйстве. Во-вторых, получаемый здесь песок после соответствующей обработки подойдет для строительства, производства асфальта и благоустройства набережных», — отметила заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС, руководитель секции Елена Пензина.
Она рассказала о планах превращения отходов нетканых материалов в топливные экобрикеты. Сейчас в канализацию Красноярска поступают до 400 тыс. тонн таких материалов. Из-за этого может выходить из строя оборудование, что отражается на тарифах.
На совещании замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов рассказал, что в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделено более 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт объектов питьевого водоснабжения в Солонцах, ЗАТО Железногорск, Уяре и других поселениях. Ещё 402 млн рублей пойдут на строительство водопроводов (в том числе в Ачинске и Енисейске), артезианских скважин и разработку проектной документации. 1 млрд краевых субсидий распределен между 33 муниципалитетами на 192 мероприятия по модернизации объектов ЖКХ. Около 668 млн рублей направят на строительство котельных и очистных сооружений в нескольких округах края. Почти 420 млн рублей выделят по проекту «Чистый воздух», в том числе на теплосети в Лесосибирске и Минусинске.
Руководитель отдела по обращению с отходами минэкологии края Антон Шульга рассказал о системе обращения с ТКО, ходе создания экотехнопарков и утилизации жидких бытовых отходов — эта проблема остается актуальной для многих муниципалитетов.
Замруководителя краевой службы Стройнадзора Евгений Жидков сообщил, что сейчас ведется инвентаризация жилищного фонда для определения категорий жилья, поскольку статистика отражает лишь общие объемы в квадратных метрах, но не позволяет оценить качество подготовки фонда муниципалитетами, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями к отопительному периоду.
В работе секции приняли участие депутаты: Анатолий Самков, Сергей Горбунов, Ирина Субочева, Виктор Кардашов, Павел Семизоров и Екатерина Уделько. Итоговые предложения войдут в Резолюцию X Съезда депутатов Красноярского края.
Елена Пензина отметила, что значительная часть коммунальных сетей и объектов сильно изношена. Из-за этого страдает качество услуг. Модернизация требует комплексного подхода: от обновления объектов и цифровизации до привлечения инвестиций и подготовки кадров.
«Тема тарифов неразрывно связана с качеством услуг. Мы осознаем, что советское наследие в сфере ЖКХ практически исчерпано. Реконструкция и модернизация систем — это не вопрос украшения, а вопрос выживания инфраструктуры во многих населенных пунктах. Поэтому предлагаю подойти к решению проблемы практически, а не теоретически», — отметил председатель комитета по строительству, ЖКХ и ГО и ЧС Алексей Кулеш.