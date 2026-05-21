Депутаты парламента Красноярского края оценили ход модернизации системы ЖКХ

На совещании замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов рассказал, что в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделено более 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт объектов питьевого водоснабжения в Солонцах, ЗАТО Железногорск, Уяре и других поселениях. Ещё 402 млн рублей пойдут на строительство водопроводов (в том числе в Ачинске и Енисейске), артезианских скважин и разработку проектной документации. 1 млрд краевых субсидий распределен между 33 муниципалитетами на 192 мероприятия по модернизации объектов ЖКХ. Около 668 млн рублей направят на строительство котельных и очистных сооружений в нескольких округах края. Почти 420 млн рублей выделят по проекту «Чистый воздух», в том числе на теплосети в Лесосибирске и Минусинске.