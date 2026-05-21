Продажи лекарств против ожирения в РФ достигла рекорда

Российский рынок препаратов для лечения ожирения продемонстрировал резкий рост, увеличившись в 2,5 раза за два года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. В 2025 году объем сегмента достиг 44,6 млрд рублей, и тенденция к дальнейшему расширению сохраняется.