Продажи лекарств против ожирения в РФ достигла рекорда

Российский рынок препаратов для лечения ожирения продемонстрировал резкий рост, увеличившись в 2,5 раза за два года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. В 2025 году объем сегмента достиг 44,6 млрд рублей, и тенденция к дальнейшему расширению сохраняется.
Согласно прогнозам аналитиков, уже в 2026 году рынок может вырасти почти на 70% и приблизиться к отметке 75 млрд рублей. Таким образом, за двухлетний период общий рост сегмента может превысить четырехкратное увеличение.
Основной драйвер спроса связан с препаратами на основе агонистов GLP-1, в частности семаглутида, известного под торговым названием Оземпик. На такие средства приходится около 65% всего рынка.
Еще порядка 20% занимают препараты на основе тирзепатида, включая Мунджаро, хотя официальные поставки этого лекарства в Россию отсутствуют.
Отмечается, что рост популярности более новых препаратов постепенно меняет структуру рынка: спрос смещается в сторону средств с более выраженным эффектом снижения веса, что отражается на динамике продаж и перераспределении долей между основными брендами.
Стремительное расширение сегмента связано не только с медицинскими показаниями, но и с ростом интереса к фармакологическим методам контроля веса, включая использование препаратов вне первоначально заявленных терапевтических целей, что усиливает общий спрос на рынке.
