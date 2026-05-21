КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что хантавирус Андес наиболее активно распространяется летом, в это время года количество инфицированных грызунов O. Longicaudatus может возрастать до 60%.
Об этом, как пишет ТАСС, говорится в обзоре референс-центра по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ «Ставропольского научно-исследовательского противочумного института» Роспотребнадзора, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света.
Так, количество инфицированных грызунов может составлять до 10−14% весной и резко возрастать до 60% летом, затем снижаться до 2% осенью. Кроме того, вирус чаще встречается у взрослых самцов, которые вносят основной вклад в поддержание циркуляции вируса в популяции.
Авторы документа отметили, что естественный ареал O. longicaudatus в основном охватывает узкую полосу вдоль Анд от центрального Чили до Патагонии. В России распространению этих грызунов препятствуют низкие зимние температуры и отсутствие кормовой базы в зимний период.
Напомним, ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку. Однако академик подчеркнул, что новая вспышка России никак не угрожает.