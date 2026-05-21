В Югре заявили о планах лыжника Устюгова выступить в предстоящем сезоне

В прошедшем сезоне спортсмен фактически не выступал на официальных стартах.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Прошедший сезон для олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова был неудачным, его участие в предстоящем сезоне планируется. Об этом ТАСС сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин.

Ранее Устюгов сообщал ТАСС, что о завершении карьеры говорить пока не готов, при этом назвал этот период в жизни «небольшой паузой». Он отмечал, что ищет мотивацию выступать дальше. При этом в прошедшем сезоне Устюгов фактически не выступал на официальных стартах, уделяя максимальное внимание семье.

«Прошедший спортивный сезон Сергея Устюгова считаем неудачным, — сказал Редькин. — Участие Сергея в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали».

Устюгову 34 года. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете. Также лыжник дважды побеждал на чемпионатах мира.