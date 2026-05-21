В Красноярском крае полицейский обстрелял колеса ВАЗа с «водителем-призраком» (видео)

«После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских произвел несколько прицельных по колесам машины. Тогда гонщик свернул на проселочную дорогу, остановился и выскочил из транспорта, пытаясь скрыться в лесу, однако его быстро догнали. Задержанным оказался 41-летний житель села Ермаковское, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. При этом мужчина пытался убедить полицейских в том, что находился в салоне в качестве пассажира, несмотря на отсутствие других людей в легковушке», — рассказали в ГУ МВД.