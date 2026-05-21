Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае полицейский обстрелял колеса ВАЗа с «водителем-призраком» (видео)

Экипаж ДПС применил табельное оружие для остановки автолихача в Ермаковском округе Красноярского края.

Экипажу ДПС пришлось применить табельное оружие для остановки автолихача в Ермаковском округе Красноярского края.

Все случилось ночью на трассе Р-257 «Енисей». На 499-м км полицейские заметили ВАЗ-2111, который вилял по проезжей части, и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал их и продолжил движение, увеличив скорость. Началось преследование. Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно выезжал на встречку, создавая угрозу на дороге.

«После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских произвел несколько прицельных по колесам машины. Тогда гонщик свернул на проселочную дорогу, остановился и выскочил из транспорта, пытаясь скрыться в лесу, однако его быстро догнали. Задержанным оказался 41-летний житель села Ермаковское, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. При этом мужчина пытался убедить полицейских в том, что находился в салоне в качестве пассажира, несмотря на отсутствие других людей в легковушке», — рассказали в ГУ МВД.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина категорически отказался. За это и другие нарушения ПДД в отношении него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 4 ст. 12.15 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. А машину изъяли и поместили на спецстоянку.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.