В Красноярском крае полицейский обстрелял колеса ВАЗа с «водителем-призраком» (видео)

Экипажу ДПС пришлось применить табельное оружие для остановки автолихача в Ермаковском округе Красноярского края.
Все случилось ночью на трассе Р-257 «Енисей». На 499-м км полицейские заметили ВАЗ-2111, который вилял по проезжей части, и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал их и продолжил движение, увеличив скорость. Началось преследование. Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно выезжал на встречку, создавая угрозу на дороге.
«После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских произвел несколько прицельных по колесам машины. Тогда гонщик свернул на проселочную дорогу, остановился и выскочил из транспорта, пытаясь скрыться в лесу, однако его быстро догнали. Задержанным оказался 41-летний житель села Ермаковское, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. При этом мужчина пытался убедить полицейских в том, что находился в салоне в качестве пассажира, несмотря на отсутствие других людей в легковушке», — рассказали в ГУ МВД.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина категорически отказался. За это и другие нарушения ПДД в отношении него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 4 ст. 12.15 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. А машину изъяли и поместили на спецстоянку.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.