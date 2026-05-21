"Ответов не было": жители рассказали о воздушной тревоге в Латвии

В Латвии пожаловались на организацию эвакуации во время воздушной тревоги. Жители Вильнюса сообщили, что не знали, где можно укрыться. По словам местных, никаких «ответов не было». Жителей опросил портал LRT после уведомления о воздушной опасности в Латвии утром 20 мая.
Так, по словам очевидцев, в школах не могли провести эвакуацию из-за нехватки мест в подвалах. Люди растерялись и не понимали, какие действия следует предпринять в таком случае.
«Я бы с радостью укрылся, но укрыться было просто негде», — рассказал житель Вильнюса Индрей.
Беспилотная опасность была объявлена также в соседней Литве. Уведомление об угрозе выпустили в нескольких районах страны после обнаружения дрона. Спустя несколько часов режим воздушной опасности в Литве и Латвии сняли.