Православные отмечают Вознесение Господне

Праздник символизирует завершение земного служения Иисуса Христа. Согласно Евангелию, спустя сорок дней после своего Воскресения Спаситель вознесся на небеса.
Накануне вечером в храмах прошли всенощные богослужения, во время которых читались евангельские отрывки о вознесении Господа. Утром в четверг также проводят праздничные литургии, и верующие собираются в церквях, чтобы почтить память Спасителя. Богослужение в День Вознесения Господня почти полностью повторяет пасхальное — оно такое же торжественное.
В этот день принято возносить благодарственные молитвы и просить о здоровье, мире в семье и духовном росте.
На вознесенских иконах, как правило, изображают Иисуса, Богородицу и апостолов в момент, когда Спаситель возносится с Елеонской горы. Христа на таких образах помещают в круг голубого, синего или зеленого цвета — это символ Божественной славы.
Первые четыре столетия праздники Вознесения Господня и Пятидесятницы не разделяли и отмечали их вместе на пятидесятый день после Пасхи. Отдельно Вознесение начали праздновать лишь в V веке. Согласно установленным канонам, именно с этого дня православные перестают приветствовать друг друга пасхальным «Христос Воскресе!», что делали на протяжении предыдущих сорока дней.
