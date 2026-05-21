Православные отмечают Вознесение Господне

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Православный мир 21 мая встречает Вознесение Господне — один из двенадцати главных (двунадесятых) праздников церковного календаря. Он всегда приходится на четверг, ровно на сороковой день после Пасхи.

Источник: Sputnik.by

Праздник символизирует завершение земного служения Иисуса Христа. Согласно Евангелию, спустя сорок дней после своего Воскресения Спаситель вознесся на небеса.

Накануне вечером в храмах прошли всенощные богослужения, во время которых читались евангельские отрывки о вознесении Господа. Утром в четверг также проводят праздничные литургии, и верующие собираются в церквях, чтобы почтить память Спасителя. Богослужение в День Вознесения Господня почти полностью повторяет пасхальное — оно такое же торжественное.

В этот день принято возносить благодарственные молитвы и просить о здоровье, мире в семье и духовном росте.

На вознесенских иконах, как правило, изображают Иисуса, Богородицу и апостолов в момент, когда Спаситель возносится с Елеонской горы. Христа на таких образах помещают в круг голубого, синего или зеленого цвета — это символ Божественной славы.

Первые четыре столетия праздники Вознесения Господня и Пятидесятницы не разделяли и отмечали их вместе на пятидесятый день после Пасхи. Отдельно Вознесение начали праздновать лишь в V веке. Согласно установленным канонам, именно с этого дня православные перестают приветствовать друг друга пасхальным «Христос Воскресе!», что делали на протяжении предыдущих сорока дней.

О традициях праздника Вознесения Господня читайте на сайте.