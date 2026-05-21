Православные отмечают Вознесение Господне

Накануне вечером в храмах прошли всенощные богослужения, во время которых читались евангельские отрывки о вознесении Господа. Утром в четверг также проводят праздничные литургии, и верующие собираются в церквях, чтобы почтить память Спасителя. Богослужение в День Вознесения Господня почти полностью повторяет пасхальное — оно такое же торжественное.