Из-за чая воевали, за чаем мирились. Мифы и правда о напитке, менявшем мир

Международный день чая как праздник был учрежден ООН для привлечения внимания к сокращению потребления чая, поскольку его производство и экспорт являются основным средством существования для части населения развивающихся стран. Официальное установление даты 21 мая связывают с началом сезона сбора чая в Азии — именно в это время отрасль выходит на пик сезонной занятости.
Чай является продуктом мирового потребления и глобальной отраслью, в которой заняты миллионы фермеров и работников плантаций. В некоторых странах чай наделяют религиозными смыслами: для Индии, например, он связан с исторически важными местами — Ассамом, Дарджилингом и Нилгири, которые на протяжении веков остаются поставщиками высококачественного чая во всем мире. Интересный факт: в этой отрасли занято большое количество женщин.
Исторически напиток оказывал влияние на мировую политику и экономику, особенно в контексте Британской империи и Ост-Индской компании. Чай тесно связан с колониальной экономикой, торговлей с Китаем и Индией, налоговой политикой и формированием глобальных потребительских привычек. Главными игроками в «чайной геополитике» принято считать Китай, Индию и Шри-Ланку. Так, в 2025 году Китай произвел 3,74 млн т чая, а Индия — 1,3 млн т.
Напиток становился причиной военных конфликтов — например, Бостонского чаепития 1773 года, во время которого колонисты, протестуя против действий британского правительства, потопили 342 ящика чая. Чай фигурировал и в опиумных войнах, косвенно связанных с британским торговым дефицитом из-за этого продукта.
Средство дипломатии.
Чайные церемонии нередко проводят во время переговоров и важных государственных встреч, а сам напиток в некотором смысле стал символом международной дипломатии. Наблюдения социологов и антропологов показали, что совместное чаепитие снижает социальную дистанцию, облегчает переговоры, помогает выстраивать доверие и создает ощущение безопасного пространства для общения. Чай создает более мягкую атмосферу гостеприимства и уместен в деловой беседе.
В разных странах сформировались собственные чайные ритуалы: строгие традиции закрепились в китайских и японских чайных церемониях, а в Индии и вовсе появилась традиция «разговора за чаем», которая стала практически частью протокола, где обсуждаются вопросы социально-политического характера.
Чайные ритуалы России нередко удивляют приезжающих в страну иностранцев. Например, российская традиция пить чай со сладостями и вареньем, а также крепкая заварка вызывают удивление у гостей, особенно из Азии, поскольку в их странах чай воспринимается как самостоятельный напиток, а не часть полноценной трапезы.
Удивительным фактом для зарубежных гостей становится и объем порций чая у россиян: большие кружки объемом 300−500 мл нетипичны для народов Азии, где чай подают в маленьких чашках и пьют небольшими порциями. «Русский чай» с лимоном известен во всем мире и стал частью чайной традиции многих стран, однако в Китае, Японии и Индии лимон в горячем чае долгое время считался неприемлемым сочетанием.
Мифы и реальность.
Употребление чая влияет на внимание, стресс и настроение человека. Ученые связывают это с наличием в напитке таких компонентов, как кофеин, L-теанин и катехины. Умеренное потребление чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влияет на состояние сосудов и может снижать риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте.
При этом важно помнить, что чай не является лекарственным средством, а его чрезмерное потребление может навредить. Крепкий чай содержит много танинов — дубильных веществ, которые могут раздражать слизистую желудка. Кроме того, употребление чая вечером может негативно сказываться на качестве сна из-за содержащегося в нем кофеина.
Одним из главных мифов о чае остается утверждение, что в нем меньше кофеина, чем в кофе. Однако все зависит от сорта, количества заварки и способа приготовления. Заблуждением является и мнение о том, что зеленый чай полезнее черного.
Суждение о том, что чай выводит воду из организма, также неверно, поскольку напиток, наоборот, способствует поддержанию водного баланса. Чай с молоком тоже нельзя назвать бесполезным — молоко не уничтожает полезные свойства напитка. Крепость чая, в свою очередь, не влияет на степень его пользы и, напротив, может раздражать желудок.
Екатерина Шамарова.