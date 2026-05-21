Пермские власти наращивают поддержку малого и среднего бизнеса.

Также в апреле в регионе начал действовать механизм, нацеленный на получение льготного лизинга для малых технологических компаний. Такая финансовая преференция действует в крае уже третий год и первоначально была предназначена для производственных и сельскохозяйственных предприятий. В декабре прошлого года программа льготного лизинга стала доступна в том числе и для малого и среднего бизнеса, осуществляющего свою деятельность в области туризма, гостиничного бизнеса и креативных индустрий. На эти цели из бюджета Пермского края дополнительно выделено 142,8 миллиона рублей.