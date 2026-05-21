Пермские власти наращивают поддержку малого и среднего бизнеса.

— Сейчас довольно непростые времена в экономике, но это не означает, что надо сидеть сложа руки. Я как депутат Законодательного собрания и мои коллеги уделяем немало внимания развитию предпринимательства в нашем регионе, в том числе и такому его сегменту, как малый и средний бизнес.
Например, не так давно был принят закон «O развитии ответственного ведения бизнеса в Пермском крае». Он предусматривает ряд преференций для предприятий Прикамья.
Также в апреле в регионе начал действовать механизм, нацеленный на получение льготного лизинга для малых технологических компаний. Такая финансовая преференция действует в крае уже третий год и первоначально была предназначена для производственных и сельскохозяйственных предприятий. В декабре прошлого года программа льготного лизинга стала доступна в том числе и для малого и среднего бизнеса, осуществляющего свою деятельность в области туризма, гостиничного бизнеса и креативных индустрий. На эти цели из бюджета Пермского края дополнительно выделено 142,8 миллиона рублей.
С мая к программе льготного лизинга могут подключиться также малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции и пищевого производства. Для них разработан перечень доступного оборудования, действует пониженная процентная ставка, а также возможна дополнительная поддержка со стороны регионального министерства агропромышленного комплекса.
Одним из примеров успешной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса Прикамья могут служить итоги Национальной премии «Бизнес-Успех». Сразу три представителя Пермского края стали ее лауреатами. Это Алексей Груздев, чья фирма производит биологически активные добавки, и, кстати, он уже вполне уверенно действует и на зарубежных рынках, заключив контракты с казахскими, белорусскими и киргизскими контрагентами. Также лауреатом Национальной премии стала Ольга Созинова, владелец сети пермских кондитерских, и Дмитрий Семянников, производитель товаров для здорового отдыха и банных традиций.
Победа в столь престижном конкурсе имеет в своей основе постоянную поддержку со стороны краевых властей, в частности центра «Мой бизнес». Это результат не только таланта и упорства отмеченных наградами предпринимателей, но и слаженной работы экосистемы поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Моя задача как депутата Законодательного собрания состоит в том, чтобы создавать для предприятий комфортное правовое поле.
Одним из предстоящих событий, которое ждут предприниматели, станут «Дни пермского бизнеса-2026». Их главная тема — кооперация как один из инструментов устойчивости предприятий в условиях экономической неопределенности. Форум станет площадкой для обсуждения практических инструментов развития бизнеса, поиска партнеров и формирования новых моделей роста. Полагаю, что участие в этом мероприятии будет полезно и выгодно всем тем, кто реализует себя в области малого и среднего бизнеса в Пермском крае.
Акцент.
В Пермском крае зарегистрировано 150 малых технологических компаний (МТК). По их количеству регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Включение МТК в программу льготного лизинга позволит инновационным компаниям обновлять оборудование на выгодных условиях. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».