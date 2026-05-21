Мосбиржа раскрыла сроки запуска тестовых торгов криптовалютами

Тестовые торги криптовалютами на Московской бирже могут пройти в начале лета 2026 года, сказал в интервью РБК председатель правления торговой площадки Виктор Жидков.
Он отметил, что сейчас биржа «разрабатывает концепцию торговли криптовалютами» и «ждет дизайна регулирования». «Нам очень важно, каким он будет, чтобы не делать каких-то ошибочных действий», — подчеркнул Жидков.
«Там, где мы понимаем этот дизайн, готовим тестовые стенды для того, чтобы наша классическая инфраструктура тоже была готова подключиться, протестировать. Я думаю, что в начале лета эти тесты пойдут. Они не какие-то революционные. Это с небольшими изменениями стандартные доступы к нашим стаканам. Поэтому я думаю, что мы успешно их пройдем с участниками», — отметил глава Мосбиржи. Жидков добавил, что важно подключение к этим тестам как можно большего количества участников рынка, чтобы в дальнейшем они могли предоставлять такие услуги своим клиентам.
Реальные, а не тестовые сделки с криптовалютами могут пройти в конце года, допустил Жидков. «Потому что нужно, чтобы еще приняли законодательство, чтобы все нормативные акты были созданы, проработаны, проанализированы. Я, как человек опытный, понимаю, что любая строчка в законе может повлиять на то, как будет выглядеть инфраструктура. Здесь очень важно не бежать впереди паровоза, а дождаться, когда будут сформулированы эти тезисы, и делать процедуру подготовки к торгам тщательно, с учетом всех рисков», — пояснил он.
Отвечая на вопрос РБК, глава Мосбиржи также подтвердил, что площадка находится в высокой степени технической готовности к запуску торгов криптовалютами.
Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов отмечал, что первые сделки с криптовалютами на площадке скорее пройдут в начале 2027 года, но технически площадка будет готова к ним уже в 2026-м. «Мы планируем технологически быть готовы с момента вступления [в силу] закона — я думаю, что он будет вступать в начале следующего года, — начать операции», — говорил Швецов.
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который будет регулировать обращение криптовалюты в России, Госдума приняла в первом чтении в середине апреля. В документе определяется порядок торгов криптовалютой в локальном контуре и перечисляются основные участники будущего рынка криптоактивов: это и уже существующие биржи, брокеры, управляющие компании и депозитарии, и новые игроки рынка — криптообменники, которым нужно будет получить лицензии ЦБ. Кроме того, описаны правила для инвесторов: перед сделками всем придется пройти тесты на знание этого продукта, а неквалифицированным инвесторам разрешат покупать только наиболее ликвидные валюты на ограниченную сумму (в версии проекта, принятой в первом чтении, — 300 тыс. руб. в год).
Документ дорабатывается ко второму чтению. Одна из поправок — разрешение российским инвесторам торговать криптовалютой на иностранных биржах через российских посредников, сообщала директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева.
Ожидается, что законопроект об обращении крипты в России может быть принят в текущую сессию Госдумы, а с 1 июля основное регулирование уже вступит в силу. Но кроме этого, ЦБ нужно будет принять ряд дополнительных нормативных актов, регламентирующих сделки с криптовалютами, отмечала Лозгачева. Это также займет время, поэтому первые сделки с криптой могут пройти только в четвертом квартале 2026 года, уточняла глава департамента ЦБ.
Кроме параметров основного регулирования Госдума также рассматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административно-правовых нарушениях, предусматривающие наказание за нарушения в сфере обмена криптовалюты и за незаконный майнинг (добычу криптовалюты).