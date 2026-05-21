Благоустройство в сёлах Донбасса

На развитие инфраструктуры Тельмановского, Володарского и Старобешевского муниципальных округов в 2026 году планируется направить 520,8 млн. рублей. Контрактация по всем запланированным объектам выполнена на 100%. В настоящее время на территориях ведутся подготовительные и монтажные работы. Для контроля за ходом реализации проектов организовано видеонаблюдение на объектах благоустройства. Программа предусматривает создание и обновление общественных пространств, включая скверы, детские и спортивные площадки, а также тротуарную инфраструктуру.