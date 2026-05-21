Аллея Памяти Героев появилась в Володарском округе

Аллею Памяти Героев в честь 81‑й годовщины Победы высадили на территории школы № 8 Володарского округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии, помимо учеников и учителей, приняли участие министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев, замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, дети из школьного лесничества «Хранители.8».
Мероприятие также включало открытие мемориальной доски «Книга памяти», посещение музея боевой славы и церемония посадки аллеи памяти. Всего было посажено 12 саженцев туи, шесть кленов и три липы.