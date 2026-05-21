В Минздраве предупредили об опасности неправильного ЗОЖ для костей и мышц

Неправильный подход к здоровому питанию может привести к потере необходимой для репродуктивной системы жировой массы, а также мышечной ткани и костного минерала. Об этом РИА Новости рассказал эндокринолог Минздрава России.
Эксперт отметила, что тот образ жизни, который сегодня часто называют ЗОЖ, далеко не всегда основан на правильных принципах питания. По ее словам, такие подходы ведут не только к дефициту жировой ткани (которая в определенном количестве необходима, например, для репродуктивной функции у девочек), но и к потере мышечной массы и костного минерала.
«Сколько энергии пришло в организм человека, он столько должен потратить», — заключила специалист.
Она подчеркнула, что ключевое значение имеет сбалансированное питание, его правильное дозирование и сочетание с физической активностью. Только тогда здоровое питание принесет пользу, а не вред.