Эксперты нашли в Красноярске фарш и сыр из будущего

В ходе мониторинга информации, размещаемой в компоненте «Меркурий» ФГИС «Ветис», специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили, что два производителя указали недостоверную информацию о датах выработки продукции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, одно из предприятий 10 мая оформило производственный сертификат на «сыр Кальята обезжиренный» с датой производства от 15 мая. Вторая компания 4 мая оформила производственный сертификат на замороженный котлетный фарш с датой выработки также 15 мая. Специалисты Россельхознадзора объявили предостережения производителям продукции.