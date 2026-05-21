Лидер «Руки вверх!» рассказал, кто в 90-е крышевал группу: огромный Рома через год стал главным фанатом ее творчества

В 90-е году группу «Руки Вверх!» крышевал представитель «ореховской» бригады по имени Роман. И очень быстро он стал главным фанатом коллектива. Об этом в интервью РИА Новости рассказал лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков.
Артист вспоминает, что в те времена «крышевали» по районам.
«Мы жили в Орехово-Борисово, поэтому у нас были ореховские. У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня», — сказал он.
Однако, добавил Жуков, у «ореховского» была ранимая душа, восприимчивая к творчеству. Очень скоро Рома уже плакал под песню «Лишь о тебе мечтая».
Ранее в Московском городском суде не стали менять решение Симоновского районного суда города, отклонившего иск певца Сергея Жукова о передаче группе «Руки Вверх!» исключительных прав на фонограммы песен.
В конце 2023 года Сергей Жуков сообщил, что стал отцом в пятый раз.