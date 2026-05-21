Эксперт Ермолаева: вирус Эболы может стать более заразным

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Вирус Эболы может эволюционировать и стать более заразным без потери вирулентности — степени опасности для организма. Таким мнением с ТАСС поделилась врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Юлия Ермолаева.
Вирулентность — характеристика микроба или вируса, отражающая степень его способности вызывать заболевание или гибель организма-хозяина при естественном либо искусственном заражении.
«Эволюция вируса Эбола может идти по пути повышения заразности без потери вирулентности. Самый известный пример мутации вируса во время крупнейшей вспышки в Западной Африке (2013−2016 годах). Исследования показали, что эта мутация сделала его более “приспособленным” к инфицированию людей, при этом летальность заболевания не снизилась», — сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что, как показывают данные ученых, изучавших вспышки заболевания, до 25% случаев заражения вирусом Эбола в некоторых очагах могли протекать в легкой или бессимптомной форме. Однако эти люди не были источниками новых заражений.
О вспышке вируса в ДРК.
Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого несколько недель вирус распространялся среди местного населения. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих двух странах.
Сейчас в ДРК зафиксировано более 500 предполагаемых случаев заражения, умерли как минимум 136 человек. В Уганде зарегистрированы один случай заражения и один летальный исход. В обоих случаях речь идет о гражданах ДРК, недавно прибывших в страну.