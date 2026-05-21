В Комсомольске-на-Амуре 24-летний парень перевёл мошенникам 150 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре 24-летний горожанин стал жертвой многоходовой мошеннической схемы. Аферисты под видом оператора связи и сотрудника банка выманили у него 150 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, молодой человек обратился в отдел полиции Ленинского округа. Он рассказал, что первым позвонила неизвестная, представившаяся оператором сотовой связи. Под предлогом продления договора на сим-карту она убедила его продиктовать код из СМС.
Вскоре с потерпевшим связался другой злоумышленник и заявил о взломе личного кабинета на Госуслугах. Затем пришло сообщение с требованием позвонить в «техническую поддержку». Там аферист, назвавшийся сотрудником банка, убедил мужчину, что его данные похищены. Для сохранения сбережений он предложил перевести деньги на «безопасные счета». Общение продолжили в мессенджере. Потерпевший перевёл 150 тысяч рублей по указанным реквизитам.
Когда при последующих попытках переводов банковское приложение заблокировали, мужчина сообщил об этом лжесотруднику. Тот предложил перевести оставшиеся деньги через друзей. Во время разговора с приятелем потерпевший узнал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастных.
Сотрудники полиции напоминают: настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не пугают потерей денег, не запрашивают данные карт и пароли, не требуют переводить средства на неизвестные счета. При подозрительных звонках необходимо немедленно класть трубку.
