Туман и температурные качели: прогноз погоды в Калининграде и области на 21 мая

У моря будет заметно холоднее, чем в восточных районах региона.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 21 мая, после ночного тумана видимость в некоторых местах региона может упасть ниже 200 метров. Днём снова сохранится резкий перепад температур между морем и востоком области, передают специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в своём телеграм-канале.

Утром в Калининграде и большей части региона потеплеет до +17…+20, на побережье — до +14…+17. Существенных осадков не прогнозируют: небо будет практически ясным или переменно облачным. Ближе к полудню в континентальной части области возможны короткие небольшие дожди.

Днём в Калининграде и большинстве районов ожидается +18…+21, на востоке — до +22…+24. У моря останется прохладнее: около +12…+16, а во второй половине дня из-за дымки и тумана температура может опуститься до +11…+14.

К вечеру похолодает: на закате будет +12…+15, ближе к полуночи — +7…+10. В прибрежной зоне ожидается +8…+11, местами снова возможен сильный туман.

Ветер ночью будет слабым и переменным, днём и вечером — преимущественно северо-западным, 4−9 м/с. Порывы могут достигать 10−11 м/с. Атмосферное давление составит 766−767 мм ртутного столба.

Синоптики считают, что до конца недели в регионе сохранится спокойная погода с умеренным теплом, однако летних температур в последние дни мая ждать не стоит.

