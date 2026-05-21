В Московском регионе в выходные прогнозируют понижение температуры

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спад жары ожидается в Московском регионе в выходные, температура составит 20−25 градусов, еще чуть прохладнее будет в понедельник, 25 мая. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В субботу переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью гроза, температура в Москве ночью 14−16 градусов, по области 12−17, ветер западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15. Днем в Москве местами только кратковременный дождь, дневная температура уже 21−23 градуса, по области 20−25. В воскресенье переменная облачная, местами кратковременный дождь. Ночью 8−13, а днем 20−25», — сказала Макарова.
Она отметила, что температура в выходные будет соответствовать климатической норме. В понедельник, по словам синоптика, будет еще немного прохладнее — ночью 8−13 градусов, днем 16−21.